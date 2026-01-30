СМИ: смартфоны в РФ подорожают на от 10%-30% уже к марту

Опубликовано 30 января 2026, 18:351 мин.
СМИ: смартфоны в РФ подорожают на от 10%-30% уже к мартуИз-за бума искусственного интеллекта
Китайские производители смартфонов предупредили российские магазины о значительном росте закупочных цен — от 10% до 30%, пишут Известия. Новая техника поступит в продажу уже весной 2026 года.
Основная причина подорожания — мировой дефицит чипов памяти. Эти компоненты сейчас массово используются для серверов, на которых работают ИИ-системы. Производители переориентировали мощности на выпуск таких комплектующих, сократив производство микросхем для обычной электроники, включая смартфоны.
В первую очередь дорожать будут модели среднего и высокого класса, а также устройства с большим объёмом памяти. Но в бюджетном сегменте рост может быть наиболее заметным, потому что стоимость памяти составляет там большую часть цены телефона.
Первыми ещё в конце 2025 года подняли цены менее известные бренды. Сейчас этот тренд затронул весь рынок.