СМИ: смартфоны в РФ подорожают на от 10%-30% уже к марту

Основная причина подорожания — мировой дефицит чипов памяти. Эти компоненты сейчас массово используются для серверов, на которых работают ИИ-системы. Производители переориентировали мощности на выпуск таких комплектующих, сократив производство микросхем для обычной электроники, включая смартфоны.

В первую очередь дорожать будут модели среднего и высокого класса, а также устройства с большим объёмом памяти. Но в бюджетном сегменте рост может быть наиболее заметным, потому что стоимость памяти составляет там большую часть цены телефона.

Первыми ещё в конце 2025 года подняли цены менее известные бренды. Сейчас этот тренд затронул весь рынок.