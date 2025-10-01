СМИ: у камер Samsung Galaxy S26 не будет серьёзных изменений

Опубликовано 01 октября 2025, 19:001 мин.
СМИ: у камер Samsung Galaxy S26 не будет серьёзных измененийНо хотелось бы
Samsung завершила разработку камер для будущей серии Galaxy S26, и, как сообщают корейские СМИ, больших обновлений ждать не стоит. Компания продолжает полагаться на уже проверенное «железо», дополняя его улучшениями через ПО.
© Samsung
Для начала, по слухам, в линейке произойдут изменения в названиях: вместо версии S26+ появится S26 Edge, а базовую модель переименуют в S26 Pro.
Galaxy S26 Pro получит те же камеры, что и нынешние флагманы: основную на 50 Мп, телеобъектив с трёхкратным зумом на 10 Мп и ультраширокую камеру на 12 Мп.
Galaxy S26 Edge сохранит главный модуль на 200 Мп, но его ультраширокая камера вырастет до 50 Мп — вероятно, это тот же сенсор, что использовался в S25 Ultra.
Galaxy S26 Ultra также не получит заметных обновлений, хотя поклонники надеются на «замену устаревшего 10-мегапиксельного телеобъектива», пишут СМИ.
Несмотря на отсутствие серьёзных изменений в «железе», Samsung намерена улучшить качество фото и видео за счёт умных алгоритмов.