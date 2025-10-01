СМИ: у камер Samsung Galaxy S26 не будет серьёзных изменений

Для начала, по слухам, в линейке произойдут изменения в названиях: вместо версии S26+ появится S26 Edge, а базовую модель переименуют в S26 Pro.

Galaxy S26 Pro получит те же камеры, что и нынешние флагманы: основную на 50 Мп, телеобъектив с трёхкратным зумом на 10 Мп и ультраширокую камеру на 12 Мп.

Galaxy S26 Edge сохранит главный модуль на 200 Мп, но его ультраширокая камера вырастет до 50 Мп — вероятно, это тот же сенсор, что использовался в S25 Ultra.

Galaxy S26 Ultra также не получит заметных обновлений, хотя поклонники надеются на «замену устаревшего 10-мегапиксельного телеобъектива», пишут СМИ.

Несмотря на отсутствие серьёзных изменений в «железе», Samsung намерена улучшить качество фото и видео за счёт умных алгоритмов.