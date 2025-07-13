Ожидается, что Samsung станет единственным поставщиком экранов для новой модели iPhone, запуск которой намечен на сентябрь 2026 года. Apple, по слухам, высоко оценила почти незаметную складку на дисплеях Samsung. Новый iPhone Fold получит главный экран диагональю 7,8 дюйма.

По данным источников, новая производственная линия сможет выпускать до 35 000 складных дисплеев в месяц — этого достаточно, чтобы обеспечить запланированный выпуск от 6 до 8 миллионов устройств в год.

Складной iPhone скорее всего также получит 5,5-дюймовый внешний экран, камеру под дисплеем и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. В сложенном виде устройство будет тонким — всего 9 мм. Для механизма сгиба Apple планирует использовать жидкий металл.

Ожидается, что новинка будет стоить от $ 2100 до $ 2300.