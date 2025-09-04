СМИ уже назвали Honor Magic 8 Pro «королём телефото» из-за перископа с 200-Мп

Согласно инсайдеру Digital Chat Station, серия Magic 8 дебютирует в октябре в Китае. Камера нового флагмана будет расположена по центру корпуса, но с изменённым размещением вспышки. Модуль включает датчик глубины dToF и ещё один маленький, пока не раскрытый сенсор. Размер камеры обещает значительные улучшения, особенно для версии Pro.

Основной акцент Honor делает на 200-Мп перископной телефото-камере с крупным сенсором. По размерам главный сенсор сопоставим с последним Pro-флагманом Vivo. В этом году несколько брендов планируют использовать подобные высокоразрешающие телефото-объективы, пишут СМИ.

Что касается дизайна, Magic 8 Pro будет доступен в классическом чёрно-белом варианте и новом глянцевом исполнении.