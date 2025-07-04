Magic V5 выпускается в четырёх цветах: белом, чёрном, золотом и коричневом. В распоряжении GSMArena оказался белый вариант — он показался им чуть тоньше и легче остальных. В разложенном виде толщина смартфона составляет всего 4,1 мм, в сложенном — 8,8 мм. Вес — 217 граммов, что на 5 граммов легче прошлой модели.

При этом производитель увеличил ёмкость аккумулятора — теперь это 5820 мАч (в китайской версии — до 6100 мАч), тогда как в Magic V3 было 5150 мАч.

Honor Magic V5 работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Основной складной экран — почти 8 дюймов по диагонали, а внешний — 6,43 дюйма.

Многим журналистам смартфон понравился. Некоторые даже заявили, мол, именно такими и должны быть складные устройства — тонким, лёгким, удобным и быстрым. Скоро выйдут полноценные обзоры устройства.