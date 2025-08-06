Опубликовано 06 августа 2025, 17:001 мин.
СМИ — выход складного Google Pixel 10 Pro Fold перенесли на октябрьАнонс всё равно в августе
Согласно источникам СМИ, смартфоны Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL будут доступны для предзаказа 20 августа, а продажи начнутся 28 августа. Однако складной Pixel 10 Pro Fold появится в продаже только 9 октября. Задержка коснётся также умных часов Pixel Watch 4 и наушников Pixel Buds 2a, но все три устройства всё равно будут представлены на мероприятии Google 20 августа.
Похоже, что задержка связана с трудностями производства. Pixel 10 Pro Fold использует новый чип Tensor G5, как и обычные модели, но его уникальный дизайн — включая новый механизм складывания и защиту от воды и пыли IP68 — сложнее изготовить быстро в больших количествах.
Также новые Pixel Watch 4 получат обновлённую систему зарядки, а Pixel Buds 2a — улучшенное звучание и связь, что тоже может влиять на сроки выпуска.