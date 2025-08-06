Похоже, что задержка связана с трудностями производства. Pixel 10 Pro Fold использует новый чип Tensor G5, как и обычные модели, но его уникальный дизайн — включая новый механизм складывания и защиту от воды и пыли IP68 — сложнее изготовить быстро в больших количествах.

Также новые Pixel Watch 4 получат обновлённую систему зарядки, а Pixel Buds 2a — улучшенное звучание и связь, что тоже может влиять на сроки выпуска.