СМИ: Xiaomi пока что пропустит версию ОС HyperOS 4

Опубликовано 03 июля 2026, 13:241 мин.
СМИ: Xiaomi пока что пропустит версию ОС HyperOS 4Зато новая ОС будет раньше, чем думали
Раньше СМИ писали, что следующая крупная прошивка Xiaomi будет называться HyperOS 4 и выйдет вместе с Android 17. Однако свежие утечки из внутренних файлов производителя говорят об обратном.
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Журналисты обратили внимание на тестовые сборки для будущих моделей Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Там упоминается не HyperOS 4, а прошивка с индексом HyperOS 3.3:
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Для Xiaomi 17: OS3.0.330.11.XPCCNXM
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Для Xiaomi 17 Ultra: OS3.0.330.8.XPACNXM
Официально Xiaomi уже подтвердила, что крупное обновление на базе Android 17 выйдет в июле или августе этого года.
Какое бы наименование ни выбрала компания, обещают более умного помощника, обновлённый дизайн экранов, более плавную анимацию интерфейса, а также другие доработки.