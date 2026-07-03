СМИ: Xiaomi пока что пропустит версию ОС HyperOS 4

Журналисты обратили внимание на тестовые сборки для будущих моделей Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Там упоминается не HyperOS 4, а прошивка с индексом HyperOS 3.3:

Для Xiaomi 17: OS3.0.330.11.XPCCNXM

Для Xiaomi 17 Ultra: OS3.0.330.8.XPACNXM

Официально Xiaomi уже подтвердила, что крупное обновление на базе Android 17 выйдет в июле или августе этого года.

Какое бы наименование ни выбрала компания, обещают более умного помощника, обновлённый дизайн экранов, более плавную анимацию интерфейса, а также другие доработки.