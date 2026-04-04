СМИ: Xiaomi выпустит модульный смартфон во второй половине года

Опубликовано 04 апреля 2026, 12:481 мин.
СМИ: Xiaomi выпустит модульный смартфон во второй половине годаИ процессор XRING O2
По данным инсайдеров, во второй половине года Xiaomi может представить несколько необычных устройств. Включающие «эксперименты» с камерами, модульной конструкцией и собственными процессорами.
Например, телефон, который прозвали «обладателем самой мощной камеры среди смартфонов 2026 года». Похоже, в этом поучаствует Leica.
Ещё интереснее — модульный смартфон. Идея в том, чтобы подключать к смартфону внешние объективы. И у проекта есть все шансы стать серийной моделью.
Кроме того, слухи говорят о флагмане на новом процессоре Xiaomi — предположительно, XRING O2.
Пока подробностей мало, и не факт, что все задумки дойдут до реальных продаж.