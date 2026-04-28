28 апреля 2026
СМИ: юбилейный iPhone получит изогнутый экран и почти полностью стеклянный дизайн
В 2027 году, когда исполнится 20 лет с выхода первого iPhone, Apple выпустит не просто улучшенный по характеристикам смартфон. Как пишут СМИ, заметно изменится и внешний вид устройства.
Apple, как сообщается, работает вместе с Samsung над новым типом OLED-дисплея. Он будет слегка изогнут со всех четырёх сторон. Здесь изгиб будет «более мягким», чем у конкурентов. Кроме того, новая технология позволит сделать дисплей тоньше, ярче и более энергоэффективным.
Также обсуждается возможность скрыть фронтальную камеру и систему Face ID прямо под экраном.
А еще он будет почти полностью стеклянным.
Ждём официальных подробностей. Через год.