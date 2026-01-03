СМИ заявили о переносе релиза складного смартфона Huawei Pura X2

Причина задержки не уточняется. Возможно, она связана с техническими нововведениями, которые Huawei готовит для модели. В частности, ходят слухи, что Pura X2 получит более широкий внешний экран и усовершенствованный процессор Kirin с поддержкой 5G.

Ещё одним фактором может быть планы компании выпустить сначала обновлённую версию текущей модели — Pura X Premium Edition, что ожидается в ближайшее время.