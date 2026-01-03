СМИ заявили о переносе релиза складного смартфона Huawei Pura X2

Опубликовано 03 января 2026, 19:301 мин.
СМИ заявили о переносе релиза складного смартфона Huawei Pura X2Могут отложить
СМИ пишут, что выход нового складного смартфона Huawei Pura X2 будет «сильно отложен». Изначально предполагалось, что он будет представлен в марте (уже) этого года. Теперь, по данным инсайдеров, релиз может состояться только во втором квартале.
© Huawei
Причина задержки не уточняется. Возможно, она связана с техническими нововведениями, которые Huawei готовит для модели. В частности, ходят слухи, что Pura X2 получит более широкий внешний экран и усовершенствованный процессор Kirin с поддержкой 5G.
Ещё одним фактором может быть планы компании выпустить сначала обновлённую версию текущей модели — Pura X Premium Edition, что ожидается в ближайшее время.