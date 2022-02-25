Смогут ли россияне покупать смартфоны? США разъяснили санкции

Детали ограничений опубликовало Бюро индустрии и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США. Соответствующий документ вступит в силу 3 марта 2022 года.

США ввели требование о получении американскими поставщиками лицензии на экспорт в Россию различных продуктов — от электроники и компьютеров до авионики и компонентов для аэрокосмической промышленности.

Отмечается, что Минторг США сделал исключение для «потребительских коммуникационных устройств», таких как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны, цифровые камеры. Они будут беспрепятственно поставляться в Россию для индивидуального использования обычными потребителями. А вот целый список чиновников, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, главных редакторов и заместителей главредов государственных СМИ, не смогут покупать устройства.

Помимо этого, в Россию ограничат поставки высокотехнологичных товаров не только непосредственно американского производства, но и товаров других стран, которые были созданы с использованием американских технологий.