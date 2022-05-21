СМСки в России могут стать дешевле

В Минцифре снижение стоимости отправок СМС и введение скидок при их массовой отправки объяснили тем, что стоимость услуг формируют операторы связи, однако тарифное регулирование в этой области противоречит законодательству.

На данный момент банки должны информировать своих клиентов о состоянии операций по карте. Отмечается, что цена такого СМС составляет 1,5–2 рубля, а push-уведомления — 5–20 копеек. А если банки не смогут отправлять push-уведомления (по причине удаления их приложений из маркетплейсов), то трафик сообщений направят на СМС-информирование.