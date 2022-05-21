СМСки в России могут стать дешевле

СМСки в России могут стать дешевлеЗа это можно сказать “спасибо” Apple и Google
В Минцифре снижение стоимости отправок СМС и введение скидок при их массовой отправки объяснили тем, что стоимость услуг формируют операторы связи, однако тарифное регулирование в этой области противоречит законодательству.
На данный момент банки должны информировать своих клиентов о состоянии операций по карте. Отмечается, что цена такого СМС составляет 1,5–2 рубля, а push-уведомления — 5–20 копеек. А если банки не смогут отправлять push-уведомления (по причине удаления их приложений из маркетплейсов), то трафик сообщений направят на СМС-информирование.
Снижение цены СМС позволило бы снизить стоимость информирования для клиентов. Это ограничение необходимо, пока не появится аналога пуш-уведомлений, реализованных на территории РФ. Высокая стоимость уведомлений приводит к удорожанию услуги СМС-информирования для клиентов и отказу от ряда уведомлений. Все это может негативно сказаться на клиентском опыте