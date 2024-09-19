Snap выпустила пятое поколение своих очков дополненной реальности

Интересно, что компания не будет продавать новые Spectacles напрямую потребителям. Вместо этого Snap использует подход, аналогичный стратегии 2021 года. Новые очки будут доступны по модели лизинга, который обойдется разработчикам в 1188 долларов за годовую аренду с последующей ежемесячной платой в 99 долларов. Доступ будет предоставляться через Snap’s Lens Studio, AR-платформу разработки компании. Такой подход, считает компания, позволит стимулировать инновации в области AR-программ.

Генеральный директор Snap Эван Шпигель с оптимизмом смотрит на эту инициативу. Он проводит параллели между ранним внедрением настольных компьютеров и смартфонов, предполагая, что «дальновидные разработчики» будут привлечены к формированию будущего AR-технологий.