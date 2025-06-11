Опубликовано 11 июня 2025, 17:321 мин.
Snap выпустит новейшие AR-очки Specs в 2026 году — дешевле Apple Vision ProНовый тренд в технике
Snap планирует выпустить в 2026 году новое поколение своих очков дополненной реальности под названием Specs. Это будет уже шестое поколение, но компания отказалась от прежнего названия Spectacles.
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Новые очки будут легче и меньше предыдущих моделей и позволят видеть цифровые изображения, наложенные на реальный мир. Точная дата выхода и цена пока не объявлены. Зато CEO Snap Эван Шпигель пообещал, что Specs будут стоить дешевле Apple Vision Pro. Очки будут работать на операционной системе Snap OS.
Рынок умных очков становится всё более конкурентным. В начале 2024 года Apple выпустила свои дорогие очки Vision Pro, а Google сотрудничает с Warby Parker для создания своих устройств — и это всё, не считая более мелкие компании.