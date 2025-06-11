Новые очки будут легче и меньше предыдущих моделей и позволят видеть цифровые изображения, наложенные на реальный мир. Точная дата выхода и цена пока не объявлены. Зато CEO Snap Эван Шпигель пообещал, что Specs будут стоить дешевле Apple Vision Pro. Очки будут работать на операционной системе Snap OS.

Рынок умных очков становится всё более конкурентным. В начале 2024 года Apple выпустила свои дорогие очки Vision Pro, а Google сотрудничает с Warby Parker для создания своих устройств — и это всё, не считая более мелкие компании.