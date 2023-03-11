Snapdragon 7+ Gen 1 для среднебюджетных смартфонов «уделал» флагманский Snapdragon 8 Gen 1

Процессор набрал 1232 балла в одноядерном режиме и 4095 в многоядерном. Для сравнения, MediaTek Dimensity 8200 в iQOO Neo7 набрал 1049 и 4019 баллов в одноядерных и многоядерных тестах.

Фактически, Snapdragon 7+ Gen 1 опасно близок к Snapdragon 8+ Gen 1 (в среднем 1295 и 4214 баллов). Многопоточный результат же Snapdragon 8 Gen 1 и того меньше, чем у грядущей новинки — 3943.