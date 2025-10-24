Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7300 мАч и 165 Гц: раскрыта «начинка» OnePlus 15

Опубликовано 24 октября 2025, 15:171 мин.
Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7300 мАч и 165 Гц: раскрыта «начинка» OnePlus 15Сертификация и база данных
Смартфон OnePlus 15 появился на китайском сайте сертификации TENAA и в базе Geekbench. Так, модель PKL110 имеет размеры 161,4×76,7×8,18 мм, вес — около 210 г. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772×1272 пикселя (1,5K) и адаптивной частотой обновления до 165 Гц, встроенным ультразвуковым сканером отпечатков в экране.
© OnePlus
Под капотом установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, а батарея — 7,300 мАч (двухъячеечная). Оперативной памяти будет 12 или 16 ГБ, а встроенной — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Фронтальная камера — 32 МП, а на задней панели расположена тройная 50 МП камера с перископическим объективом и 3-кратным оптическим зумом.
Глобальные версии смартфона имеют три модели: CPH2745, CPH2747 и CPH2749, вероятно для разных регионов. Geekbench показал, что CPH2747 и CPH2749 оснащены Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ RAM и работают на Android 15.