Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7300 мАч и 165 Гц: раскрыта «начинка» OnePlus 15

Под капотом установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, а батарея — 7,300 мАч (двухъячеечная). Оперативной памяти будет 12 или 16 ГБ, а встроенной — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Фронтальная камера — 32 МП, а на задней панели расположена тройная 50 МП камера с перископическим объективом и 3-кратным оптическим зумом.

Глобальные версии смартфона имеют три модели: CPH2745, CPH2747 и CPH2749, вероятно для разных регионов. Geekbench показал, что CPH2747 и CPH2749 оснащены Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ RAM и работают на Android 15.