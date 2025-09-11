Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал рекордные результаты в AnTuTu

Для сравнения, конкурент MediaTek Dimensity 9500, недавно протестированный в прототипе Vivo X300 Pro, показал 4 011 932 балла в том же тесте. Этот чип использует восемь крупных ядер (четыре Cortex-X930 и четыре Cortex-A730) и поддерживает инструкционный набор SME2.

Ожидается, что Xiaomi 16 станет первой серийной моделью с Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Vivo X300 — с Dimensity 9500. Обе линейки устройств должны выйти в конце сентября.