Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал рекордные результаты в AnTuTu

Опубликовано 11 сентября 2025, 19:001 мин.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 показал рекордные результаты в AnTuTuЕсли верить инсайдам
Новый флагманский процессор Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, который должен быть представлен 22 сентября, показал свою производительность. По данным DigitalChatStation, чип набирает 4,2−4,4 миллиона баллов в тесте AnTuTu v11 — рекорд для мобильных процессоров на сегодняшний день.
© Qualcomm
Основные характеристики чипа включают два основных ядра с частотой 4,61 ГГц, шесть производительных ядер на 3,63 ГГц и графический процессор Adreno 840 с частотой 1,2 ГГц.
Для сравнения, конкурент MediaTek Dimensity 9500, недавно протестированный в прототипе Vivo X300 Pro, показал 4 011 932 балла в том же тесте. Этот чип использует восемь крупных ядер (четыре Cortex-X930 и четыре Cortex-A730) и поддерживает инструкционный набор SME2.
Ожидается, что Xiaomi 16 станет первой серийной моделью с Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Vivo X300 — с Dimensity 9500. Обе линейки устройств должны выйти в конце сентября.