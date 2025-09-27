Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Realme GT 8 Pro проверили в бенчмарках

Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Realme GT 8 Pro проверили в бенчмаркахПроизводительность растет на 20%
Новая графика Adreno также улучшена: прирост производительности — 23%, экономия энергии — до 20%. Для ускорения работы GPU добавлена 18 МБ памяти Adreno High Performance Memory.
В тесте AnTuTu 10 чип почти достиг 3 миллионов баллов, показав 20% улучшение относительно предыдущего поколения Snapdragon Elite и 7% по сравнению с Dimensity 9400. В 3DMark Wild Life Extreme прирост графики составил те же 20%, а лидерство над Dimensity — 14%. В тесте Solar Bay, ориентированном на трассировку лучей, Snapdragon 8 Elite Gen 5 оказался на 25% быстрее предыдущего поколения и на 16% впереди Dimensity 9400.
Пока что нельзя оценить батарею и стабильность длительной работы, поскольку это зависит от конкретного устройства. Но первые тесты показывают, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 соответствует ожиданиям.