Опубликовано 27 сентября 2025, 22:22
1 мин.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Realme GT 8 Pro проверили в бенчмарках

Производительность растет на 20%
Прототип Realme GT 8 Pro стал первой возможностью протестировать новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для СМИ. Чип имеет 8-ядерный CPU с третьим поколением ядер Oryon — два больших и шесть средних. Большие ядра достигают частоты до 4,61 ГГц. Qualcomm обещает 20% прирост производительности по сравнению с прошлым поколением. Тесты, сделанные GSMArena, подтверждают информацию. CPU стал на 35% энергоэффективнее, а весь чип — на 16% в целом.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Realme GT 8 Pro проверили в бенчмарках

© Realme

Новая графика Adreno также улучшена: прирост производительности — 23%, экономия энергии — до 20%. Для ускорения работы GPU добавлена 18 МБ памяти Adreno High Performance Memory.

© GSMArena

В тесте AnTuTu 10 чип почти достиг 3 миллионов баллов, показав 20% улучшение относительно предыдущего поколения Snapdragon Elite и 7% по сравнению с Dimensity 9400. В 3DMark Wild Life Extreme прирост графики составил те же 20%, а лидерство над Dimensity — 14%. В тесте Solar Bay, ориентированном на трассировку лучей, Snapdragon 8 Elite Gen 5 оказался на 25% быстрее предыдущего поколения и на 16% впереди Dimensity 9400.

Пока что нельзя оценить батарею и стабильность длительной работы, поскольку это зависит от конкретного устройства. Но первые тесты показывают, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 соответствует ожиданиям.

