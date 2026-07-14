Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 8500 мАч: в сеть утекли подробности о iQOO 16

Опубликовано 14 июля 2026, 10:261 мин.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 8500 мАч: в сеть утекли подробности о iQOO 16Что удалось узнать
Digital Chat Station поделился деталями о смартфоне iQOO 16. Согласно его публикации, инженерный образец устройства уже тестируется с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
© iQOO
Новинка якобы получит симметричные стереодинамики высокого качества, также в смартфон установят вибрацию «нового поколения».
Кроме того, производитель добавит отдельный графический чип. Для разблокировки будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Устройство также получит защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Поддерживается стандарт USB 3.2, а на экран нанесут специальную антибликовую плёнку.
Инсайдер, как пишут СМИ, «почти подтвердил», что ёмкость батареи составит 8500 мАч.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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