Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 8500 мАч: в сеть утекли подробности о iQOO 16

Новинка якобы получит симметричные стереодинамики высокого качества, также в смартфон установят вибрацию «нового поколения».

Кроме того, производитель добавит отдельный графический чип. Для разблокировки будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство также получит защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Поддерживается стандарт USB 3.2, а на экран нанесут специальную антибликовую плёнку.

Инсайдер, как пишут СМИ, «почти подтвердил», что ёмкость батареи составит 8500 мАч.