Snapdragon 8 Elite обошел Apple A18 Pro в бенчмарке AnTuTu

Realme GT 7 Pro должен быть запущен позже в этом месяце в Китае, он будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой 120 Вт. Камера включает основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный ультра-широкий объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с увеличением до 3x.