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12:30, 09 июля 2023
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Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ: «прозрачный» Nothing Phone (2) на живых фото

Внешний отличий от предшественника немного

Новые утечки изображений позволили ближе рассмотреть предстоящий Nothing Phone (2), долгожданный смартфон от технологической компании, основанной соучредителем OnePlus Карлом Пеем.

Изображения раскрывают некоторые ключевые технические характеристики устройства. Ожидается, что Nothing Phone (2) будет оснащен 6,7-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с плавной частотой обновления 120 Гц.

Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ: «прозрачный» Nothing Phone (2) на живых фото
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Он будет работать на чипсете Snapdragon 8+ Gen. Что касается камер, то смартфон будет оснащен 32-Мп селфи-камерой, задние камеры будут включать основной 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией изображения (EIS), а также 50-Мп ультраширокоугольный сенсор.

Устройство будет работать под управлением Android 13 и оснащено аккумулятором емкостью 4700 мАч. О безопасности позаботится встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.

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