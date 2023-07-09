Snapdragon 8+ Gen 1 и 12 ГБ ОЗУ: «прозрачный» Nothing Phone (2) на живых фото

Он будет работать на чипсете Snapdragon 8+ Gen. Что касается камер, то смартфон будет оснащен 32-Мп селфи-камерой, задние камеры будут включать основной 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией изображения (EIS), а также 50-Мп ультраширокоугольный сенсор.

Устройство будет работать под управлением Android 13 и оснащено аккумулятором емкостью 4700 мАч. О безопасности позаботится встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев.