Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей: Oppo Reno10 вышел за пределы Китая

Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей: Oppo Reno10 вышел за пределы КитаяПравда, пока лишь в Малайзии
Компания Oppo начала международный выпуск своей серии Reno10, и первой страной, куда поступили смартфоны, стала Малайзия. Линейка состоит из трех моделей: Reno10, Reno10 Pro и Reno10 Pro+.
Oppo Reno10 Pro+, предлагаемый в Малайзии, такой же, как и китайская версия, оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 6,74-дюймовым 120 Гц AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и батареей емкостью 4700 мАч с проводной зарядкой 100 Вт.
Reno10 Pro+ также может похвастаться модулем камеры с четыремя объективами: основным 50 МП, перископическим телеобъективом 64 МП, сверхширокоугольным объективом 8 МП. Селфи-камера обладает 32 МП.
Между тем, модели Reno10 и Reno10 Pro, представленные в Малайзии, имеют небольшие отличия от своих китайских собратьев в плане дизайна и технических характеристик. Они работают на процессорах Dimensity 7050 и Snapdragon 778G соответственно и оснащены 6,7-дюймовыми AMOLED-экранами FullHD+ с частотой 120 Гц. Смартфоны поступят в продажу с 15 июля.
Oppo Reno10 стоит 385 долларов, Reno 10 Pro — 470 долларов, а за Reno 10 Pro+ просят 750 долларов.