Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей: Oppo Reno10 вышел за пределы Китая

Oppo Reno10 Pro+, предлагаемый в Малайзии, такой же, как и китайская версия, оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 6,74-дюймовым 120 Гц AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и батареей емкостью 4700 мАч с проводной зарядкой 100 Вт.

Reno10 Pro+ также может похвастаться модулем камеры с четыремя объективами: основным 50 МП, перископическим телеобъективом 64 МП, сверхширокоугольным объективом 8 МП. Селфи-камера обладает 32 МП.

Между тем, модели Reno10 и Reno10 Pro, представленные в Малайзии, имеют небольшие отличия от своих китайских собратьев в плане дизайна и технических характеристик. Они работают на процессорах Dimensity 7050 и Snapdragon 778G соответственно и оснащены 6,7-дюймовыми AMOLED-экранами FullHD+ с частотой 120 Гц. Смартфоны поступят в продажу с 15 июля.

Oppo Reno10 стоит 385 долларов, Reno 10 Pro — 470 долларов, а за Reno 10 Pro+ просят 750 долларов.