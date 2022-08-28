Snapdragon 8 Gen 1 — провал или всё-таки хороший процессор?

На YouTube-канале Argument600 рассказали об особенностях процессора Snapdragon 8 Gen 1 и сравнили его с конкурентами, в том числе с процессором от Apple.

По сравнению с предшествующей моделью у Snapdragon 8 Gen 1 особых изменений, кроме обновлённой архитектуры, нет. Хотя ведущий ожидал увидеть всё-таки два или четыре мегабайта кэша второго уровня. Кэш третьего уровня был увеличен с 4 до 6 Мб, однако это вряд ли сделает смартфон сильно лучше конкурентов. Также по сравнению с Google Tensor новый процессор выглядит неполноценным.

В GeekBench 4 и GeekBench 5 процессор показывает себя довольно слабо. Хотя нужно сказать, что с графикой у новинки всё в порядке. То же самое с энергоэффективностью и нагревом. То есть любителям игр новый процессор должен понравиться.