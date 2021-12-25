Snapdragon 8 Gen 1: замеры и список новшеств мощнейшего процессора для смартфонов 2022 года

Snapdragon 8 Gen 1: замеры и список новшеств мощнейшего процессора для смартфонов 2022 годаОб этом рассказали эксперты AnandTech
По словам разработчиков, новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 будет обеспечивать владельцу лучшую производительность и более плавную работу. Также S8g1 компании Qualcomm имеет конфигурацию 1 (Cortex-X2, частота - 3,0 ГГц, объём кэш-памяти L2 - 1 МБ) + 3 (Cortex-A710, кэш-память L2 - 512 КБ, частота - 2,5 ГГц) + 4 (Cortex-A510, тактовая частота - 1,8 ГГц), аналогичную Snapdragon S888, но при этом в нём установлены новейшие ядра архитектуры Arm v9.
Кроме того, имеет процессор дополнительные 6 МБ общей кэш-памяти L3 и 4 МБ кэш-памяти системного уровня на контроллере памяти. Пиковая пропускная способность здесь оказывается равна 51,2 ГБ/с.
Производитель отмечает, что новое ядро X2 даёт на 20 % больше производительности или 30 % больше энергоэффективности по сравнению с X1, а также на 16 % больше энергоэффективности за счёт перехода с 5-н на 4-нм.
По итогам сравнения результатов в SPEC2017 видно, что прирост производительности у S8g1 X2 действительно есть. Он заметен в gcc (+ 17%), mcf (+ 13%), xalancbmk (+ 13%) и leela (+ 14%).
Также заметно, что X2 потребляет больше мгновенной энергии почти во всех тестах, но эффективность при этом начинает расти. В результате наблюдается увеличение производительности на 8 %, для чего требуется на 5 % меньше общей энергии, но на 2 % больше пиковой мощности в среднем. При сравнении же с другими производительными ядрами X2 превосходит ядра X1 предыдущего поколения. В то же время ядра Apple всё равно оказываются лучше по производительности - на 34 %.
В MLPerf и AI Benchmark 4 новый процессор вновь показывает результаты выше, чем остальные процессоры. Единственное - в MLPerf в тесте на языковую обработку (Language Processing) он уступает Google Tensor.
В плане общей производительности и производительности в играх процессор Snapdragon 8 Gen 1 в основном занимает лидирующую позицию по результатам тестов: при этом быстродействие процессоров Apple оказывается выше. Для тестирования использовались такие программы, как Geekbench 5, PCMark и GFXBench.
Таким образом, Snapdragon 8 Gen 1 будут устанавливаться на флагманских смартфонах 2022 года. В результате эти процессоры будут иметь новые ядра, обновлённую графику, расширенные возможности машинного обучения, ступенчатую функцию обработки мощности камеры, встроенный модем X65, и всё это это - на технологии 4-нм техпроцесса Samsung. В то же время пока что сложно сказать, будет ли у Snapdragon 8 Gen 1 по сравнению с Snapdragon S888 улучшение в плане уменьшения нагрева.