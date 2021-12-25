Snapdragon 8 Gen 1: замеры и список новшеств мощнейшего процессора для смартфонов 2022 года

По словам разработчиков, новый процессор Snapdragon 8 Gen 1 будет обеспечивать владельцу лучшую производительность и более плавную работу. Также S8g1 компании Qualcomm имеет конфигурацию 1 (Cortex-X2, частота - 3,0 ГГц, объём кэш-памяти L2 - 1 МБ) + 3 (Cortex-A710, кэш-память L2 - 512 КБ, частота - 2,5 ГГц) + 4 (Cortex-A510, тактовая частота - 1,8 ГГц), аналогичную Snapdragon S888, но при этом в нём установлены новейшие ядра архитектуры Arm v9.

Кроме того, имеет процессор дополнительные 6 МБ общей кэш-памяти L3 и 4 МБ кэш-памяти системного уровня на контроллере памяти. Пиковая пропускная способность здесь оказывается равна 51,2 ГБ/с.

Производитель отмечает, что новое ядро X2 даёт на 20 % больше производительности или 30 % больше энергоэффективности по сравнению с X1, а также на 16 % больше энергоэффективности за счёт перехода с 5-н на 4-нм.

По итогам сравнения результатов в SPEC2017 видно, что прирост производительности у S8g1 X2 действительно есть. Он заметен в gcc (+ 17%), mcf (+ 13%), xalancbmk (+ 13%) и leela (+ 14%).