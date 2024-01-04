Snapdragon 8 Gen 2, большая батарея и всего $370: представлен OnePlus Ace 3

В основе Ace 3 лежит Snapdragon 8 Gen 2, дополненный массивной испарительной камерой для оптимального охлаждения. Это обеспечивает неплохую производительность, о чем свидетельствует результат в AnTuTu - 1,74 миллиона баллов. Память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 завершают трифекту производительности. OnePlus даже может похвастаться уникальной технологией хранения данных, позволяющей сохранять эту производительность в течение четырех лет.

Ace 3 обладает OLED-дисплеем BOE X1 на 6,78 дюйма и разрешением 2780 x 1264p с частотой обновления 120 Гц. . Стекло Gorilla Glass Victus 2 придает дисплею дополнительную прочность.

Любители фотографии оценят камеры Ace 3: основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольный сенсор Sony IMX355 с разрешением 8 Мп. Аккумулятор Ace 3 обещает емкость в 5500 мАч.

Ace 3 поставляется в трех вариантах: 12/256 ГБ за около 366 долларов, 16/512 ГБ за примерно 425 долларов и вариант 16 ГБ/1 ТБ за почти 500 долларов. Но это все для Китая.

А для мировой аудитории - OnePlus Ace 3, переименованный в OnePlus 12R, появится через три недели.