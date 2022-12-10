Snapdragon 8 Gen 2 появится только в Huawei Mate 60

13:48, 10 декабря 2022
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Snapdragon 8 Gen 2 появится только в Huawei Mate 60P60 будет со “старым”
Новая утечка утверждает, что серия Huawei Mate 60 будет оснащена процессором Qualcomm, причем P60 не получит новейший Snapdragon 8 Gen 2 (в отличие от своего “брата”) и будет поддерживать только 4G.
Huawei P60, дебют которого ожидается в начале следующего года, будет оснащена чипсетом Snapdragon 8+ Gen. А вот Mate 60 будет оснащен чипсетом с модельным номером SM8525, который, как считает Gizmochina, является версией Snapdragon 8 Gen 2, но только с поддержкой 4G.
Ожидается, что Huawei P60 будет оснащен объективом с переменной диафрагмой, который впервые был представлен в модели Mate 50. Он также может поставляться с обновленным 64-мегапиксельным телевиком. Ждем официального анонса.
Источник фото:Gizmochina
Источник:Gizmochina
Автор:Максим МногословныйТеги: