Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ CPU: Nubia Red Magic 9S Pro получит ИИ-функции

Опубликовано 28 июня 2024, 06:45
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Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ CPU: Nubia Red Magic 9S Pro получит ИИ-функцииПредставят в ближайшие дни
Nubia собирается представить свой новейший игровой смартфон Red Magic 9S Pro 3 июля, обещая значительное повышение производительности и функциональности. Флагманское устройство будет оснащено разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c частотjq ядра Cortex-X4 3,4 ГГц.
© Nubia
Тесты Geekbench показывают 2 319 в одноядерном режиме и 7 215 в многоядерном тестах. Оснащенный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, Red Magic 9S Pro сможет удивить.
В смартфоне будут использоваться возможности искусственного интеллекта - тема, к которой обратились большинство крупных компаний. Сохранив дизайн своего предшественника, смартфон получит новые цветовые решения и новые функции камеры.
Подробности можно ожидать 3 июля, а пока остается лишь ждать, но как минимум в производительности устройства компания фанатов не обидит.