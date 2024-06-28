Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ CPU: Nubia Red Magic 9S Pro получит ИИ-функции

Тесты Geekbench показывают 2 319 в одноядерном режиме и 7 215 в многоядерном тестах. Оснащенный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, Red Magic 9S Pro сможет удивить.

В смартфоне будут использоваться возможности искусственного интеллекта - тема, к которой обратились большинство крупных компаний. Сохранив дизайн своего предшественника, смартфон получит новые цветовые решения и новые функции камеры.

Подробности можно ожидать 3 июля, а пока остается лишь ждать, но как минимум в производительности устройства компания фанатов не обидит.