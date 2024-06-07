Snapdragon 8 Gen 3, емкий аккумулятор: ​​Vivo X Fold3 Pro наконец покинул Китай

X Fold3 Pro отличается тонким корпусом, его размеры составляют 11,2 мм в сложенном и 5,2 мм в разложенном состоянии, а вес — всего 236 граммов. В нем реализована архитектура Armor Architecture от Vivo, получившая сертификат SGS Five-Star по устойчивости к падениям. Устройство оснащено защитным стеклом и ультрапрочным шарниром из углеродного волокна, сертифицированным на 500 000 сгибаний.

Оснащенный аккумулятором емкостью 5700 мАч и 100-ваттной зарядкой, X Fold3 Pro превосходит многих конкурентов по времени автономной работы. Snapdragon 8 Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0.

Телефон оснащен основной камерой VCS True Color, 64-Мп телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом и 50-Мп ультраширокоугольной камерой. Она поддерживает портретные видеоролики в формате 4K.

В X Fold3 Pro, работающем под управлением OriginOS 4 на базе Android 14, интегрированы функции искусственного интеллекта, включая AI Note Assist и переводчик.

Vivo X Fold3 Pro будет доступен в цвете Celestial Black, информация о ценах будет объявлена в ближайшее время.