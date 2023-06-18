Snapdragon 8 Gen 3 и камера Sony: в Сеть утекли рендеры Vivo X100 Pro+

Так, Vivo X100 и X100 Pro могут работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300, а X100 Pro+, как ожидается, будет демонстрировать новейшую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. При этом, Vivo и MediaTek, как сообщается, работают вместе над оптимизацией чипсета Dimensity 9300, стремясь выжать из него максимальный потенциал.

Согласно утечкам, Vivo X100 будет оснащен задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX989, 32-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 12-мегапиксельного перископического телеобъектива с двойной оптической стабилизацией изображения.