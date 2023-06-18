Snapdragon 8 Gen 3 и камера Sony: в Сеть утекли рендеры Vivo X100 Pro+Здесь определенно важен не внешний вид
Недавно появилась утечка с рендером готовящегося к выпуску Vivo X100 Pro+, предоставленная типстером Fixed Focus Digital. Рендер дает возможность взглянуть на дизайн устройства в дополнение к утекшим характеристикам устройства.
X100 Pro+ будет иметь прямоугольный модуль камеры, что, похоже, соответствует эстетике предыдущей серии Vivo X80.
Согласно другому источнику, Digital Chat Station, мы можем ожидать дебюта Vivo X100 Pro+ в начале следующего года. Спекуляции предполагают, что варианты нижнего ценового сегмента, Vivo X100 Pro и Vivo X100, могут быть представлены к концу этого года.
Так, Vivo X100 и X100 Pro могут работать на чипсете MediaTek Dimensity 9300, а X100 Pro+, как ожидается, будет демонстрировать новейшую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. При этом, Vivo и MediaTek, как сообщается, работают вместе над оптимизацией чипсета Dimensity 9300, стремясь выжать из него максимальный потенциал.
Согласно утечкам, Vivo X100 будет оснащен задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX989, 32-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 12-мегапиксельного перископического телеобъектива с двойной оптической стабилизацией изображения.