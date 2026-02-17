Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ ОЗУ: характеристики Vivo X300 FE стали известны заранее

Сертификация TÜV подтвердила поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, X300 FE появился в базе Geekbench. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 и оснащён 12 ГБ оперативной памяти в протестированной версии. Новинка получит Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Как пишут СМИ, X300 FE может быть переименованной версией модели S50 Pro mini. В таком случае смартфон, мол, получит ещё и 6,31-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч. Также ожидаются три основные камеры: 50 Мп главная с оптической стабилизацией, 50 Мп телефото с 3-кратным зумом и 8 Мп широкоугольная, а также фронтальная камера на 50 Мп.