Snapdragon 8 Gen 5, три камеры по 50 Мп: смартфон Vivo X300e представлен

Аппарат оснащён 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2750×1260 и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с памятью LPDDR5X и UFS 4.1. Ёмкость аккумулятора 7200 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 90 Вт.

С фронтальной стороны установлен сенсор на 50 мегапикселей. Сзади три камеры, сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 8 Мп и телефото-камера на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом и стабилизацией.