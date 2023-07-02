Snapdragon 888 и больше памяти: перезапуск Samsung Galaxy S21 FE оброс подробностями

Snapdragon 888 и больше памяти: перезапуск Samsung Galaxy S21 FE оброс подробностямиНо стоит ли оно 600 долларов?
Снова появляются слухи о долгожданном перезапуске смартфона Samsung Galaxy S21 FE в Индии. Согласно новому источнику, модель должна появиться на рынке в течение ближайших десяти дней. Помимо этого появились подробности «начинки».
Самым значительным изменением в новом Galaxy S21 FE является переход с чипсета Exynos 2100 на более мощный Snapdragon 888. Кроме того, базовый объем памяти был увеличен до 256 ГБ, а вот объем оперативной памяти, скорее всего, останется на 8 ГБ.
Также просочилось предполагаемое рекламное изображение Samsung, раскрывающее появление нового цветового варианта: Navy Blue. Этот новый цвет присоединится к существующим вариантам белого, графитового, лавандового и оливкового.
Хотя официальная цена еще не объявлена, более ранние слухи указывали на стартовую цену в 49 999 индийских рублей ($600) за вариант с 256 Гб памяти.