Snapdragon 888 и больше памяти: перезапуск Samsung Galaxy S21 FE оброс подробностями

Самым значительным изменением в новом Galaxy S21 FE является переход с чипсета Exynos 2100 на более мощный Snapdragon 888. Кроме того, базовый объем памяти был увеличен до 256 ГБ, а вот объем оперативной памяти, скорее всего, останется на 8 ГБ.