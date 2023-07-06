Snapdragon и поддержка 90 Гц: представлен Honor Play 40 всего за $190

Устройство работает под управлением MagicOS 7.1, основанной на Android 13. Он оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и вырезом, в котором расположена 5-Мп селфи-камера. Задняя камера состоит из основного сенсора 13 МП и 2 МП-сенсора глубины.

Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5 200 мАч и поддерживает 10-ваттную зарядку. Кроме того, он оснащен портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

Honor Play 40 уже доступен в Китае, цена начинается от 1,380 юаней.