Snapdragon и поддержка 90 Гц: представлен Honor Play 40 всего за $190

Snapdragon и поддержка 90 Гц: представлен Honor Play 40 всего за $190Стоит ли оно того – решать вам
Компания Honor представила свой новейший смартфон Honor Play 40 с новым дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Работающий на чипсете Snapdragon 480+, Play 40 предлагает улучшенную память, включая варианты с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ основной памяти. Цены начинаются с 1,380 юаней ($190).
Устройство работает под управлением MagicOS 7.1, основанной на Android 13. Он оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и вырезом, в котором расположена 5-Мп селфи-камера. Задняя камера состоит из основного сенсора 13 МП и 2 МП-сенсора глубины.
Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5 200 мАч и поддерживает 10-ваттную зарядку. Кроме того, он оснащен портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.
Honor Play 40 уже доступен в Китае, цена начинается от 1,380 юаней.