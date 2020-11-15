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Снимки на iPhone 12 в формате «для фотошопа» оказались качественнее, чем на любом другом смартфоне
В формате ProRAW
Apple выпустила бету iOS 14.3 для разработчиков. В неё включён новый формат изображений ProRAW, который компания показывала в прошлом месяце. Снимки в таком формате «для фотошопа» оказались качественнее, чем на любом другом смартфоне.
Как оказалось, ProRaw файлы — это 12-бит Raw файлы, снятые в формате Linear DNG. Они предлагают до 14 ступеней динамического диапазона, а ещё обычные варианты постобработки: баланс белого, изменение экспозиции и т.д.
Включить режим ProRAW на новых iPhone 12 Pro можно в настройках. Такие фото впоследствии можно редактировать в Lightroom, Affinity Photo и других совместимых с DNG программах. Новый формат ProRAW ограничен моделями iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Самое главное в этом формате то, что файлы уже прошли обработку в самом смартфоне. Шумы на снимках подавлены, а искажения объектива исправлены.