Снимки на iPhone 12 в формате «для фотошопа» оказались качественнее, чем на любом другом смартфоне

Как оказалось, ProRaw файлы — это 12-бит Raw файлы, снятые в формате Linear DNG. Они предлагают до 14 ступеней динамического диапазона, а ещё обычные варианты постобработки: баланс белого, изменение экспозиции и т.д.

Включить режим ProRAW на новых iPhone 12 Pro можно в настройках. Такие фото впоследствии можно редактировать в Lightroom, Affinity Photo и других совместимых с DNG программах. Новый формат ProRAW ограничен моделями iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Самое главное в этом формате то, что файлы уже прошли обработку в самом смартфоне. Шумы на снимках подавлены, а искажения объектива исправлены.