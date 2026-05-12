Снизит качество, но сдержит цены: Samsung, похоже, перейдет на экраны китайской BOE

Опубликовано 12 мая 2026, 15:471 мин.
Снизит качество, но сдержит цены: Samsung, похоже, перейдет на экраны китайской BOEВ Galaxy S27
Из-за роста цен на комплектующие Samsung, закономерно, хочет сократить расходы на производство будущего Galaxy S27. Одно из решений — заказывать дисплеи не только у собственного подразделения, но и у стороннего производителя. Рассматривается китайская BOE, пишут СМИ.
BOE, например, уже поставляет экраны Apple, но у них бывают проблемы: качество порой ниже ожидаемого или нехватка готовых партий. Тем не менее, покупка дисплеев у BOE для Samsung обойдётся дешевле, чем использование собственных матриц.
Пока компания лишь изучает такую возможность. Окончательное решение не принято, и сделка может не состояться. Но имейте в виду, что экраны Galaxy S27 купленных в разных местах могут в будущем отличаться.