Снова ковид: самый мощный процессор для смартфонов 2022 года задержат

Вчера в 16:51
1 мин.
Снова ковид: самый мощный процессор для смартфонов 2022 года задержатВ Китае локдауны
Ходили слухи, что Qualcomm выпустит самый мощный свой процессор Snapdragon 8 Gen 1+ в этом месяце, но теперь сообщается, что мы, скорее всего, не увидим платформу до второй половины года.
По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, причиной задержки является текущая эпидемическая ситуация в Китае. Сейчас власти страны считают, что ослабление противоэпидемиологических мер «несомненно приведёт к массовому заражению», что серьёзно повлияет на экономику и социальное развитие Китая.
Во второй половине года же можно ожидать выход Motorola Edge 30 Ultra — первого смартфона с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+. В конце концов, модель Edge 30 Pro была первой со Snapdragon 8 Gen 1.
Источник:GSMArena
Автор:Ксения МурашеваТеги:
#SoC,