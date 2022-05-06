Снова ковид: самый мощный процессор для смартфонов 2022 года задержат

По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, причиной задержки является текущая эпидемическая ситуация в Китае. Сейчас власти страны считают, что ослабление противоэпидемиологических мер «несомненно приведёт к массовому заражению», что серьёзно повлияет на экономику и социальное развитие Китая.

Во второй половине года же можно ожидать выход Motorola Edge 30 Ultra — первого смартфона с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1+. В конце концов, модель Edge 30 Pro была первой со Snapdragon 8 Gen 1.