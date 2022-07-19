Снова в норме: в России цены на iPhone вернулись к уровню начала февраля

По данным Price.ru, нормализация связана с запуском параллельного импорта и укреплением курса рубля. Так, например Samsung Galaxy S20 FE теперь стоит 38 949 рублей — это на 9% дешевле, чем в первом квартале 2022 года. Модель Xiaomi Poco X3 Pro 8/256 ГБ вернулась к значениям первого квартала 2022 года — 26 410 рублей.

Что касается айфонов, то снижение цен на них составило до 23%. Теперь средняя стоимость iPhone 12 составляет 57 098 рублей, iPhone 11 Pro 256 ГБ — 50 758 рублей, iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 64 726 рублей.

Ноутбуки тоже подешевели. Например MacBook Air 2020 года во втором квартале 2022 стал стоиь на 34% меньше — 96 828 рублей.