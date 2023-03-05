Снятый с поддержки смартфон LG 6-летней давности смог получить новый Android 13

Lineage OS — это операционная система с открытым исходным кодом, основанным на Android. Команда разработчиков ОС выпустила современную версию с функциями Android 13.

Теперь стало известно, что выпущенный в 2017 году смартфон LG V30 получит официальную поддержку Lineage OS. То есть даже в 2023 году аппаратное обеспечение этой модели по-прежнему способно без проблем запускать операционку. Поддержка Lineage OS доступна для всех версий LG V30, включая разблокированные модели и модели для конкретных операторов.