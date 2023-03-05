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16:03, 05 марта 2023
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Снятый с поддержки смартфон LG 6-летней давности смог получить новый Android 13

Благодаря Lineage

Ещё совсем недавно LG была одним из ключевых игроков на рынке смартфонов. В 2021 году компания прекратила выпуск и поддержку мобильных телефонов. Тем не менее, LG V30 снова жив благодаря официальной поддержке ОС Lineage.

Снятый с поддержки смартфон LG 6-летней давности смог получить новый Android 13

Фото: Gizmochina

Lineage OS — это операционная система с открытым исходным кодом, основанным на Android. Команда разработчиков ОС выпустила современную версию с функциями Android 13.

Теперь стало известно, что выпущенный в 2017 году смартфон LG V30 получит официальную поддержку Lineage OS. То есть даже в 2023 году аппаратное обеспечение этой модели по-прежнему способно без проблем запускать операционку. Поддержка Lineage OS доступна для всех версий LG V30, включая разблокированные модели и модели для конкретных операторов.

Источник:Gizmochina
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