Собранные в Индии iPhone оказались самыми забракованными

Apple начала переносить производство смартфонов в Индию, чтобы снизить свою зависимость от Китая. Интересно, что целевой показатель компании для корпусов, не прошедших контроль качества, составляет 0%. Сообщается, что китайские поставщики очень близки к этому показателю. В Индии же всё пока не так.

Бывшие сотрудники Apple заявили, что китайские поставщики стремятся превзойти ожидания компании. По их словам, не раз партнёрам из КНР давали задание, на выполнение которого закладывалось несколько недель, но исполнители выполняли его буквально на следующий день.

Есть надежда, что индийские компании приспособятся и изучат стандарты Apple, но ожидается, что этот процесс будет длительным.