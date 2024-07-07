Собранные в Индии смартфоны Google будут экспортировать в ЕС и США

Согласно отчету Money Control, Google заключила партнерство с Dixon Technologies и Foxconn для производства. Dixon будет заниматься выпуском моделей Pixel нижнего уровня, таких как Pixel 9, в то время как Foxconn будет производить модели более высокого уровня (Pro) на своих предприятиях в Индии.

Примечательно, что большинство устройств Pixel, произведенных в Индии, будут экспортироваться в страны Европейского союза (ЕС) и США. Это решение принято в связи с тем, что продажи Pixel в Индии хоть и растут, но остаются скромными по сравнению с этими развитыми рынками.