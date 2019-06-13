Собственная операционная система Huawei оказалась быстрее Android на 60%

До этого об улучшении скорости работы устройств с операционной системой Huawei заявил глава потребительского подразделения компании Ричард Ю ((Richard Yu). Впрочем никаких подтверждений этому так и не было показано. Каким образом китайская компания смогла добиться прироста быстродействия тоже неясно.

Также издание Global Times сообщило, что с Huawei над созданием операционки работают крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent и производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo.

Пока про OS от Huawei известно не очень много. У неё есть несколько предполагаемых названий: Hongmeng, Ark и Oak. С ней должны быть совместимы все Android-приложения, да и внешне она, похоже, не будет сильно отличаться от детища Google.