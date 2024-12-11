Пользователи могут полностью снять камеру, что является особенностью по сравнению с очками Ray-Ban *Meta. Полный комплект, включающий оправу с камерой и обычную оправу, стоит 349 долларов. Оправа с камерой стоит 299 долларов, а обычная оправа продается за 149 долларов.

Очки поддерживают ChatGPT-4o для обработки визуальных данных с помощью ИИ. Также поддерживаются другие ИИ-фреймворки, такие как Claude и Gemini. Solos заявляет, что на одной зарядке может быть выполнено до 2 500 взаимодействий с ИИ.

При весе всего 42 грамма AirGo Vision легче, чем те же Ray-Ban *Meta, вес которых достигает 51 грамма. Solos также устранила ключевой недостаток предыдущей модели AirGo 3: теперь, после открытия приложения-компаньона, функции искусственного интеллекта могут работать в фоновом режиме.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена