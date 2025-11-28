Sony анонсировала свой первый 200-Мп сенсор для смартфонов

Sony анонсировала свой первый 200-Мп сенсор для смартфоновLYT-901
Основой сенсора стал крупный фотомодуль формата 1/1.12″ с размером пикселя 0,7 мкм. Sony использует особую структуру Quad-Quad Bayer, а затем преобразует данные в привычный 2×2 Bayer через аппаратный модуль ремозайки. Внутри сенсора работает встроенная ИИ-система для более точной обработки изображение и снижения нагрузки на смартфон.
Благодаря 12-битному преобразованию сигнала сенсор лучше передаёт переходы между светом и тенью и снижает уровень шумов, хвалиться компания. Для съёмки с расширенным динамическим диапазоном применяется объединение двух технологий HDR. Общий диапазон превышает 100 дБ, что соответствует примерно 17 ступеням экспозиции.
Одним из ключевых преимуществ LYT-901 стал улучшенный зум. Сенсор поддерживает 2-кратный оптический кроп при съёмке фото и 4-кратный «сенсорный» зум для фото и видео. Это позволяет получать изображения, похожие на съёмку с телефото-камеры, без дополнительного объектива. Сенсор также поддерживает 4K-видео на 30 кадрах в секунду и до 120 кадров в режиме бининга.
По слухам, первыми смартфонами с LYT-901 станут Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra.