Sony анонсировала свой первый 200-Мп сенсор для смартфонов

Основой сенсора стал крупный фотомодуль формата 1/1.12″ с размером пикселя 0,7 мкм. Sony использует особую структуру Quad-Quad Bayer, а затем преобразует данные в привычный 2×2 Bayer через аппаратный модуль ремозайки. Внутри сенсора работает встроенная ИИ-система для более точной обработки изображение и снижения нагрузки на смартфон.

Благодаря 12-битному преобразованию сигнала сенсор лучше передаёт переходы между светом и тенью и снижает уровень шумов, хвалиться компания. Для съёмки с расширенным динамическим диапазоном применяется объединение двух технологий HDR. Общий диапазон превышает 100 дБ, что соответствует примерно 17 ступеням экспозиции.