Sony без лишнего шума представила Xperia 10 VII с новым дизайном

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч. Смартфон работает на Android 15 «из коробки» и получит четыре года обновлений системы и шесть лет — обновлений безопасности.

Из дополнительных особенностей: стереодинамики спереди, разъём 3,5 мм для наушников, отдельная кнопка затвора камеры и защита от воды и пыли по стандарту IP65/68. Толщина корпуса — 8,3 мм, вес — 168 г.

Xperia 10 VII поступит в продажу в белом, бирюзовом и чёрном цветах по цене около $ 525.