Sony без лишнего шума представила Xperia 10 VII с новым дизайном

Sony без лишнего шума представила Xperia 10 VII с новым дизайномТройная камера и процессор Snapdragon 6 Gen 3
© Sony
Основная камера получила сенсор Sony Exmor RS на 50 МП, дополнительно есть 13-МП ультраширокая, а фронтальная камера — 8 МП.
Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Внутри установлен чип Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD.
За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч. Смартфон работает на Android 15 «из коробки» и получит четыре года обновлений системы и шесть лет — обновлений безопасности.
Из дополнительных особенностей: стереодинамики спереди, разъём 3,5 мм для наушников, отдельная кнопка затвора камеры и защита от воды и пыли по стандарту IP65/68. Толщина корпуса — 8,3 мм, вес — 168 г.
Xperia 10 VII поступит в продажу в белом, бирюзовом и чёрном цветах по цене около $ 525.