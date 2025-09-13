Телефоны
Sony без лишнего шума представила Xperia 10 VII с новым дизайном

Тройная камера и процессор Snapdragon 6 Gen 3
Sony официально представила новый смартфон среднего класса Xperia 10 VII. Он получил обновлённый дизайн, улучшенные камеры и сносное железо. Главное изменение заметно сзади — камеры теперь расположены горизонтально в овальном блоке, напоминающем стиль Google Pixel.
Основная камера получила сенсор Sony Exmor RS на 50 МП, дополнительно есть 13-МП ультраширокая, а фронтальная камера — 8 МП.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Внутри установлен чип Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD.

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч. Смартфон работает на Android 15 «из коробки» и получит четыре года обновлений системы и шесть лет — обновлений безопасности.

Из дополнительных особенностей: стереодинамики спереди, разъём 3,5 мм для наушников, отдельная кнопка затвора камеры и защита от воды и пыли по стандарту IP65/68. Толщина корпуса — 8,3 мм, вес — 168 г.

Xperia 10 VII поступит в продажу в белом, бирюзовом и чёрном цветах по цене около $ 525.

