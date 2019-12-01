Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

Новинка возродит серию Xperia Compact. Соотношение сторон у неё составит 21:9, что должно быть удобно для пользования.

Диагональ экрана нового смартфона будет равна 5,5 дюйма, а габариты в целом — 138 х 60 мм. Журналисты уже отметили, что аппарат может стать самым узким в истории Xperia. Интересно, что по ширине и удобству захвата новинка будет напоминать iPhone SE (у того было 59 мм).

Также известно, что работать устройство будет на процессоре Snapdragon 665.

Скорее всего, Sony представит смартфон на февральской выставке MWC 2020.