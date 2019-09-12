Sony исправила камеру в Xperia 1 после критики в обзорах

По большому счёту, результат в 91 балл значит, что Xperia 1 снимает гораздо хуже лидера рейтинга Samsung Galaxy Note 10+ (на 22 пункта меньше) и даже не лучше iPhone 8 двухлетней давности.

Но результат может измениться с последним обновлением. В нём Sony оптимизировала интерфейс камеры, улучшила качество снимков и работу зума. Если программно компания всё сделала правильно, то на улучшение вполне можно рассчитывать. Ведь аппаратная основа у камеры Xperia 1 неплохая: три датчика на 12 Мп с широкоугольной и сверхширокоугольной оптикой.