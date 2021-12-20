Sony нашла способ радикально улучшить камеры в смартфонах

Пиксельные транзисторы обычных CMOS-датчиков изображения расположены на одной и той же подложке, а в новой разработке Sony они размещены на разных слоях. Это позволяет увеличить уровень сигнала насыщения приблизительно в два раза по сравнению с обычными датчиками. Также технология расширяет динамический диапазон и снижает количество шумов. Так изображение становится существенно лучше.

В частности, расширенный динамический диапазон и улучшенное шумоподавление помогут избежать ошибок недоэкспонирования и переэкспонирования в условиях сочетания яркого и тусклого освещения (например, при съёмке с задней подсветкой). Смартфон с таком камерой сможет выдавать высококачественные изображения с низким уровнем шумов даже в условиях слабой освещённости.

Sony уже намерена использовать новую технологию в смартфонах.