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Sony нашла способ радикально улучшить камеры в смартфонах

Создала новый CMOS-датчик
Sony представила первый в мире многослойный CMOS-датчик изображения с двухслойными транзисторными пикселями. Он позволит значительно улучшить фотосъёмку на смартфонах.
Sony нашла способ радикально улучшить камеры в смартфонах

Пиксельные транзисторы обычных CMOS-датчиков изображения расположены на одной и той же подложке, а в новой разработке Sony они размещены на разных слоях. Это позволяет увеличить уровень сигнала насыщения приблизительно в два раза по сравнению с обычными датчиками. Также технология расширяет динамический диапазон и снижает количество шумов. Так изображение становится существенно лучше.

В частности, расширенный динамический диапазон и улучшенное шумоподавление помогут избежать ошибок недоэкспонирования и переэкспонирования в условиях сочетания яркого и тусклого освещения (например, при съёмке с задней подсветкой). Смартфон с таком камерой сможет выдавать высококачественные изображения с низким уровнем шумов даже в условиях слабой освещённости.

Sony уже намерена использовать новую технологию в смартфонах.

Источник: Пресс-служба Sony
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