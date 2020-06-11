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Sony назвала причину возврата разъёма для наушников в свои смартфоны
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Скоро в продажу поступит флагманский Sony Xperia 1 II, который оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников. При этом в Xperia 1 такого не было. На днях Sony назвала причину возврата разъёма для наушников в свои смартфоны.
Представители компании рассказали, что когда-то решили убрать 3,5-гнездо на Xperia XZ2. В Sony сделали это ради улучшения дизайна устройства. Кроме того, тогда начали получать популярность беспроводные наушники.
Однако в Xperia 1 II разъём решили вернуть, чтобы «дать людям смартфон, который они полюбят». Также в компании поняли, что для игр и просмотра развлекательного контента наушники нужны.
Аргументы довольно туманные, но всё-таки стоит отметить, что многие люди до сих пользуются проводными наушниками, и Sony явно пошла по пути клиентоориентирования.