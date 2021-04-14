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Сегодня в 10:35
Sony объявила российские цены на новый компактный флагманский смартфон Xperia 5 III
Он почти такой же, как Xperia 1 III, но поменьше
Помимо флагманского Xperia 1 III, компания Sony сегодня представила компактный Xperia 5 III. Устройство получило особенности старшей модели в уменьшенном корпусе.
У Xperia 5 III тоже есть телескопический вариообъектив и автофокус профессионального уровня. В целом, камера, аудиовозможности, интерфейс и мощность модели аналогичны Xperia 1 III. Экран тут тоже OLED с частотой обновления 120 Гц. Его диагональ составляет 6,1 дюйма, а не 6,5, как у старшей версии. Разрешение достигает FullHD. Габариты корпуса Xperia 5 III равны 157 x 68 x 8,2 мм. Весит смартфон 168 граммов.
Sony
Российские цены на Xperia 5 III начинаются с 84 990 рублей. На этапе предзаказа, который начнётся 14 апреля, можно будет получить в подарок к смартфону наушники WF-XB700.