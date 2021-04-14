Sony объявила российские цены на новый компактный флагманский смартфон Xperia 5 III

У Xperia 5 III тоже есть телескопический вариообъектив и автофокус профессионального уровня. В целом, камера, аудиовозможности, интерфейс и мощность модели аналогичны Xperia 1 III. Экран тут тоже OLED с частотой обновления 120 Гц. Его диагональ составляет 6,1 дюйма, а не 6,5, как у старшей версии. Разрешение достигает FullHD. Габариты корпуса Xperia 5 III равны 157 x 68 x 8,2 мм. Весит смартфон 168 граммов.