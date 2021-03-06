Sony объявила в России скидки на смартфоны до 15 тысяч рублей

В частности со скидкой в 15 тысяч рублей можно купить смартфон Xperia 1 — за 59 990 рублей вместо 74 990 рублей. Подешевел и Xperia 5. Стоит теперь 49 990 вместо 64 490 рублей.

Помимо смартфонов скидки распространяются и на беспроводные наушники с шумоподавлением WF-1000XM3. Они подешевели на 5 тысяч рублей, стоят теперь 14 990 рублей.

Sony также предлагает скидку в 50 тысяч рублей на телевизоры Sony KD-75ZH8 и KD-85XH9505. Правда, они стоят 649 990 рублей и 399 990 рублей.

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